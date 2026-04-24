Регина Тодоренко пожаловалась на усталость из-за недосыпа

Регина Тодоренко поделилась в личном блоге своим распорядком дня. Согласно ему, телеведущая просыпается в 5:30 утра — день начинается с кормления младшего ребёнка. До 9:30 знаменитость успевает переделать кучу дел, в том числе и поработать. При этом звезда не скрывает усталости.

«За 7 месяцев недосыпа усталость накопилась. Мамы новорождённых, как вы там?» — обратилась Регина к подписчикам.

Прежде Тодоренко уже делилась личными размышлениями о давлении на женщин быть «сильными» и всегда успевать всё. В посте она отметила, что современный образ «сильной, независимой и самореализованной женщины» стал новой обязанностью, которая порой давит сильнее, чем традиционные ожидания.

«Я понимаю, что сама вношу вклад в создание этого образа: съёмки, дети, дом, проекты, улыбка. Быть „собранной“, „ресурсной“, „дисциплинированной“. Но при этом я редко показываю свою уязвимость — проблемы в отношениях, психологическую работу, болезни. Когда я уязвима, мне сложно признаться самой себе, что что‑то не получается», — объяснилась она ранее.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что слишком быстрое возвращение к активной жизни после третьих родов дало о себе знать. Телеведущая слегла с ознобом и маститом. В личном Telegram-канале она рассказала о самочувствии и дала подписчицам ценный совет — не забывать о восстановлении и не делать инфлюенсеров из соцсетей «мерилом того, как "нужно"».