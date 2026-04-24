Киркоров сделал полное боли признание о Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты с 1994 по 2005 год. Артисты обвенчались в Иерусалиме в 1994 году. Но брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным* (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов).

Спустя 20 лет после развода Примадонна и вовсе заявила, что никогда не испытывала сильных чувств к Киркорову. Мол, она просто позаботилась о сыне друзей и помогла ему добиться успеха в шоу-бизнесе.

Филипп же напротив по сей день боготворит свою бывшую жену. Хотя, как выяснилось, они не общаются уже семь лет. В 2019 году во время празднования своего дня рождения Киркоров разругался с Пугачевой. С тех пор они не пересекались. Филипп быстро отошел и снова признается в любви Алле Борисовне, а вот Примадонна не готова пока его простить.

"Что бы она там ни говорила, я бережно храню все самые добрые, позитивные воспоминания любого периода. А это был большой период. Это моя молодость, мое становление. И все было искренне, что бы она там ни говорила", — заявил поп-король в интервью Алеко.

По словам Киркорова, рядом с Пугачевой прошли самые лучшие годы его жизни.

"У нас не сложилось по многим причинам: объективным, субъективным. Но то, что это был прекрасный, самый яркий, период, 10 звездных лет моей жизни, самой молодости, с 27 до 37, — это факт", — отметил исполнитель хита "Единственная".

Филипп за годы в разлуке с Примадонной собрал целую коллекцию кукол с ее лицом. Они представляют разные эпохи творчества Пугачевой. У кукол прическа как у Аллы Борисовны, и наряды выполнены точь-в-точь. Свое сокровище Киркоров показал Алеко, но отметил, что это ни в коем случае не означает, что он мечтает вернуть бывшую жену. Филипп уверяет, что не жалеет о разводе.

Пугачева всегда говорила Киркорову, что он человек несемейный и должен жить для себя. Только с годами певец это осознал и понял.