Жених Лерчек рассказал, как рождение ребенка спасло ей жизнь

Жених блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), танцор Луис Сквиччиарини отметил два месяца со дня рождения их сына Даниэля. Мужчина в личном блоге обратился к ребенку и рассказал, как пополнение в семье спасло жизнь его возлюбленной.

Хореограф к своему посту также прикрепил фотографии, которые были сделаны после первого курса химиотерапии блогера.

— Даниэль, спасибо за то, что пришел в нашу жизнь именно в этот момент. Ведь именно благодаря твоему рождению мы смогли узнать о диагнозе и получить шанс спасти твою маму, которая тебя очень сильно любит. И не может представить жизни без тебя, твоих маленьких ручек и тихо сопящего носика, — написал Сквиччиарини в социальных сетях.

Ранее танцор опубликовал видеоролик, в котором Лерчек носит парик. На кадрах также видно, как девушка держит на руках новорожденного сына. Тогда он отметил, что в Сети присутствует много недостоверной информации о блогере, и пообещал рассказывать обо всем «из первых уст».

У Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка на четвертой стадии с метастазами в легких. О болезни стало известно 8 марта. Незадолго до этого, в конце февраля, блогер родила четвертого ребенка. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка.