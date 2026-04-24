Глюкоза похвасталась новой прической: «Ушло миллениальство»

Певица Глюкоза кардинально сменила имидж и назвала его «уходом от миллениальства». Историей она поделилась в шоу «Кстати» на VK Видео, которое выйдет в эфир в субботу, 25 апреля.

Гостьей 104-го выпуска «Кстати» стала певица Глюкоза, которая впечатлила ведущих своим новым футуристичным образом и даже получила комплимент от Дениса Дорохова, который назвал ее «Наташа Pro Max».

«Я тоже хотела сегодня шутить. Я готовилась, чтобы вам противостоять. Но это сложно. Про прическу — у меня не было удобнее в жизни никогда. Могу вам сказать, что какой только прически у меня в жизни не было: и длинные волосы, и короткие, и такие, и такие — но вот такая прическа — самая удобная и быстрая. Не знала, что мужчинам так легко живется. Добавился стиль и ушло миллениальство», — высказала певица.

Она также добавила, что «из мультяшки превращается в человека и меняется, — это прекрасно и круто».

«В последнее время мне хочется изучать все новое. Поэтому я покупаю какие-то курсы, еще что-то. Я уже месяц на очистке. Там очень все детально: ты пьешь шишку — это такой шишечный отвар. Там всякие травы, но главный ингредиент — шишка. Как раз в этом курсе говорится, что кортизол переходит в мелатонин, а утром мелатонин переходит в дофамин. Почему плохо ложиться не вовремя? У тебя кортизол не успевает перейти в мелатонин. Соответственно, ты с этим кортизолом просыпаешься — ни добра, ни счастья», — отметила Глюкоза.

В эфире артистка также затронула тему планов на будущее.

«В сегодняшнем дне сложно что-то вообще запланировать. Не знаю, что будет завтра. Но я точно знаю, что буду продолжать заниматься музыкой. Может быть, освою какую-нибудь интересную профессию. Я хочу выпустить нижнее белье. Красивые хочу сделать трусики на ниточках. Это будет приятный материал, который приятно трогать. Пока такие планы, пока я без нижнего белья», — заключила она.

