Ди Каприо неожиданно ответил комику, высмеявшей его на «Золотом глобусе»

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо отправил необычный подарок стендап-комику Никки Глейзер после того, как она публично высмеяла его на церемонии «Золотой глобус». Об этом сообщает Lenta.ru.

Ди Каприо прославился ролями в фильмах «Титаник», «Волк с Уолл-стрит» и «Выживший», за который получил «Оскар». В последние годы актёр регулярно становится объектом шуток из-за романов с молодыми женщинами.

Глейзер, которая вела церемонию «Золотой глобус», не обошла эту тему стороной и пошутила над Ди Каприо со сцены. После мероприятия комик решила отправить актёру букет цветов — так она обычно благодарит звёзд, которые достойно реагируют на её едкие шутки.

Артист не остался в долгу.

«Он отправил мне три корзины пасты. Очень забавно и мило. Я сразу…» — поделилась Глейзер.

Комик регулярно отправляет цветы знаменитостям, которые становятся мишенью её юмора на публичных мероприятиях. Жест Ди Каприо стал ответной благодарностью за профессионализм ведущей.

Напомним, Леонардо Ди Каприо уже много лет подвергается критике за отношения с девушками моложе 25 лет. Эта особенность личной жизни актёра стала популярной темой для мемов и шуток в интернете.