Собчак обратилась в СК из-за Бони

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания коллеги Владимира Соловьева в адрес блогера Виктории Бони. Об этом Собчак сообщила в своём телеграме.

Конфликт разгорелся после того, как Боня записала почти 20-минутное видеообращение к президенту Владимиру Путину. В ролике она заявила, что «народ боится, губернаторы врут, а президент не знает всей правды». Соловьёв раскритиковал Боню в эфире на телеканале «Россия 1», используя бранные слова.

Виктория Боня — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», сейчас ведёт блог и активно высказывается по общественно-политическим темам. За неделю её видеообращение превратилось в громкий медийный скандал.

«Сегодня я обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони», — написала Собчак.

Журналистка считает, что слова телеведущего могут квалифицироваться как оскорбления и требуют правовой проверки.

Поступок Собчак удивил многих, ведь она и Боня находятся в давнем конфликте. Однако в этой ситуации Ксения решила заступиться за бывшую звезду «Дома-2». «Слова имеют цену», — подчеркнула телеведущая.

Напомним, ранее Боня публично благодарила Собчак за поддержку в конфликте с Соловьёвым, но затем резко изменила тон и обрушилась с критикой. Несмотря на это, Собчак довела своё заявление в СК до конца.

К слову, совсем недавно Собчак и ещё одна звезда «Дома-2» Ольга Солнце встретились на бизнес-форуме. «Друзья, ну какая-то неделя, так сказать, воспоминаний о прошлом. Смотрите, кого я сейчас встретила! Мы счастливы!» — поделилась эмоциями Солнце после встречи с Ксенией.