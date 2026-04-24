Серьезная болезнь и позднее материнство: жизнь Корнелии Манго после «Фабрики звезд»

Корнелия Манго когда-то оказалась в гримерке Бейонсе, которая напророчила будущей артистке громкий успех. Слава действительно настигла девушку после «Фабрики звезд 7», однако после многим показалось, что она исчезла с публики. Starhit рассказал о судьбе знаменитости в день ее 40-летия.

Детство в Архангельске

Корнелия родилась 24 апреля 1986 года в Астрахани. Ее мама Диляра Бекбулатова училась на врача, а отец, выходец из Гвинеи-Бисау Донато Манго — на судостроителя. Около трех лет влюбленные встречались, после чего решили пожениться. Однако к окончанию вуза Диляра осталась одна с годовалой дочерью — ее супруг уехал в Португалию. Оказалось, что жить в России африканец не хотел.

«Несколько раз папа присылал нам приглашения, она все раздумывала. И когда третий раз пришел вызов, и мама на него никак не отреагировала, папа решил жениться вторично. Впоследствии у него родилось двое детей», — делилась певица.

Папу Корнелия в следующий раз увидела лишь в шесть лет, а по-настоящему познакомилась с ним в 18, приехав в гости. За границей девушка чувствовала себя как дома, ведь в России ее дразнили за необычную внешность.

В подростковом возрасте Манго отличалась замкнутостью и молчаливостью. Волосы девушки коротко стригли, а сама она предпочитала широкие штаны и свободные рубашки вместо платьев.

«Слушала соответствующую музыку, рисовала картины. И ни с кем не разговаривала, ни с кем не дружила. Ровно в 15 лет меня почему-то прорвало — я превратилась в активную, яркую, сильную девушку. Правда, о парнях еще долго не помышляла», — откровенничала Корнелия.

«Фабрика звезд» и блог

В Португалии Манго подружилась с родней и познакомилась с музыкой, но все же решила вернуться в Астрахань, где училась в художественном колледже. Тем не менее самоуверенность Корнелии окрепла, и она решила покорять Москву: в столице Корнелия устроилась в ночной клуб танцовщицей и вокалисткой.

Через несколько дней Корнелии позвонила мама. Она узнала, что в Москве проходит кастинг в седьмой сезон «Фабрики звезд». Девушка сперва отбросила эту идею, но в итоге все же решила испытать себя. Перед отборщиками Манго исполнила хит «ВИА Гры», текст которой наизусть не помнила — помогла импровизация.

Корнелия дошла до финала проекта, хотя и не заняла призовое место. После — гастроли «Фабрики», участие в других шоу. Корнелия продолжала развивать музыкальную карьеру, выпустив клипы на треки «Засыпай», «Полетели» и «Запретная любовь». Кроме того, знаменитость преподавал степ-аэробику и рисовала картины.

В какой-то момент поклонникам показалось, что Манго выпала из публичного поля, но это касалось лишь выступлений — с 2013 года, когда после жесткой диеты у вокалистки проявился диабет, она завела блог о том, что диагноз не приговор.

«Это новый этап жизни! Мне в тот момент помог Бог и, конечно, церковь! Но сейчас я поняла, как жить с этим заболеванием: так же, как все! Сноуборд, вэйксерф, экстрим!», — делилась Манго.

Личная жизнь и долгожданное материнство

Певица признавалась, что ее первые романы были краткосрочными из-за недостатка доверия. Однако отношения с Марком Тишманом на «Фабрике» были другими.

«Тоже, конечно, легкомысленные отношения, больше дружеские — как для меня, так, наверное, и для него. Мы не задумывались ни об общем доме, ни о свадьбе, ни о детях — просто весело проводили время. Но с этим человеком мне было очень интересно общаться — все-таки взрослый, умный: он меня поддерживал, помогал как мог», — делилась она.

После финала «Фабрики» Корнелия испытывала недостаток работы, из-за чего думала о переезде в Португалию. В этот раз от эмиграции девушку остановили отношения с Иваном Траоре, известным под псевдонимом Mr. Blackmann. Певица признавалась, что парень привлек ее высоким интеллектом. Пара съехалась, однако через несколько месяцев молодые люди поняли, что вместе им не ужиться.

Влюбленные сходились и разбегались вновь, пока в отношениях не была поставлена жирная точка. Недавно Манго призналась, что в ее жизни был опыт отношений с абьюзером, поднимавшим на нее руку — зрители заключили, что речь шла о Траоре. Совпадали и даты, и длительность отношений.

«Последняя капля была, когда он приставил к шее нож. Я включила звонок другу и сказала: "Вот слушай, по-моему, меня сейчас убьют". Он услышал, что я позвонила, и остановился. Я собрала вещи, он выкинул ключи от машины в снег с восьмого этажа. Я взяла только собаку, потому что он и ее бил тоже», — откровенничала звезда.

В 2015 году Корнелия на шоу «Я смогу!» встретила надежного и заботливого партнера — им оказался битбоксер Богдан Дюрдь. Парень хоть и был младше на восемь лет, в ряде вопросов проявил мудрость и зрелость. Уже в 2016 году пара поженилась.

Корнелия не раз говорила, что не спешит с детьми, однако не скрывала, что мечтает о ребенке. Зачать его не получалось девять лет. Манго уже собиралась прибегнуть к ЭКО, когда в 2024 году узнала, что ждет малыша.

«Возможно, у меня долго не получалось забеременеть, потому что у меня слишком густая кровь. Я знаю, что у каждой второй густая кровь. Возможно, после ковида. Это опасно тромбозами и непитанием плода», — делилась исполнительница.

Вокалистка продолжила вести блог, где делилась с подписчицами своей борьбой с диабетом. В декабре 2024 года на свет появилась дочь Вивьен, а уже через три месяца артистка вышла на сцену в проекте «Суперстар!».