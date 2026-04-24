Эвелина Бледанс призналась, что познакомила сына с новым возлюбленным

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала в интервью , что ее сердце сейчас занято.

Она отметила, что ее сын уже знаком с новым избранником. Звезда также не исключила возможность свадьбы.

«Сердце спокойно, все остальное тоже. Про свадьбу пока не знаю. Может быть, и свадьба», — сказала артистка.

Бледанс также поделилась, что ее идеальный мужчина должен обладать несколькими основными качествами: самоиронией, чувством юмора и спокойным характером.

Своего первенца звезда родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет.

Бледанс также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, а в 2017 году супруги развелись. Телеведущая никогда не запрещала экс-возлюбленному видеться с особенным сыном. Она говорила, что расставание с отцом Семена далось ей очень тяжело, но мальчик не должен страдать из-за этого. Позже экс-супруги начали вместе с ребенком выходить в свет, чтобы в том числе показать пример родителям детей, которые находятся в разводе.