Стало известно о выручке компании певицы Зары

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что компания певицы Зары значительно увеличила свои финансовые показатели. По данным канала, по итогам 2025 года выручка организации составила 23 миллиона рублей.

По данным «Звездача», речь идет об ООО «Зара», которое специализируется на деятельности в сфере исполнительских искусств. По информации канала, годом ранее выручка компании находилась на отметке в 9,7 миллиона рублей.

«Звездач» отмечает, что чистая прибыль ООО «Зара» за 2025 год составила 2,7 миллиона рублей.

Зара (Зарифа Мгоян) - заслуженная артистка России, обладательница музыкальных премий «Золотой граммофон». В 2006 году она стала финалисткой шоу «Фабрика звёзд-6».