Суд в Москве заочно арестовал комика Слепакова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал комика Семена Слепакова*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Басманным районным судом города Москвы 24 апреля 2026 в отношении Слепакова* Семена Сергеевича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Комик дважды в течение года получал штрафы за нарушение закона об иноагентах. Это стало причиной возбуждения в его отношении уголовного дела.

Слепакову* заочно предъявили обвинение. Его также объявили в розыск. Следствие просило суд заочно заключить фигуранта под стражу. Какое наказание грозит Слепакову* — в материале «Вечерней Москвы».

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.