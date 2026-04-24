Рудковская рассказала, за что на нее «обиделся» Киркоров

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что певец Филипп Киркоров «обиделся» на нее из-за того, что та не подарила ему косметику своего бренда. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На презентации Рудковская отметила, что ее продукция пользуется спросом среди звезд — те, кто покупают косметику, после возвращаются за ней.

«И даже Филипп Киркоров на меня обиделся, сказал, почему я всем подарила, даже Жидковскому, а у него моей косметики нет. Из звезд (пользуются — прим. ред.) почти все: Анна Асти, Вика Шелягова, сегодня познакомила Юлю Барановскую, Женя Медведева — они тоже пользуются, Сати Спивакова. Когда покупают звезды — это для меня экстра-класс люкса», — заявила Рудковская.

Ранее сообщалось, что компания Рудковской «Красота в деталях», через которую она продает уходовую косметику, по итогам 2025 года показала прибыль в 7,4 млн рублей при выручке в 87 млн рублей.