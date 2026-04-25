Врач оценил шансы Виктории Бони подняться в горы после травмы ноги

Блогер Виктория Боня снова повредила ногу незадолго до запланированного восхождения в горы. По словам Бони, она повторно подвернула ту же ногу, которую травмировала ранее, и теперь испытывает трудности при ходьбе.

Травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал травму Боин. По его оценке, в 90% случаев подобные симптомы указывают на разрыв таранно-малоберцовой связки, возникающий при подворачивании стопы внутрь и сопровождающийся болью и отёком. В 10% случаев возможен краевой перелом наружной лодыжки с аналогичными проявлениями.

Специалист подчеркнул, что «подвернуть ногу» и получить вывих — это разные состояния. В первом случае речь идёт о растяжении связок, во втором — о смещении костей в суставе.

«Если у Бони разрыв связки или перелом наружной лодыжки, то в ближайшее время поход в горы для нее исключается. Сначала в течение трех недель нога должна быть демобилизована в жестком ортезе», — сказал Терновой.

