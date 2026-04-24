Сбежавшая за границу Брухунова внезапно открестилась от вопросов о Петросяне

Супруга артиста дала понять, что отправилась отдохнуть без мужа, оставив язвительный комментарий для всех интересующихся.

Улетевшая в Турцию супруга Евгения Петросяна продолжает дразнить подписчиков колоритными кадрами из путешествия. Правда, не все готовы разделить радостные эмоции Татьяны Брухуновой, которая выбралась за границу «налегке», без мужа и детей. А кое-кто продолжает подначивать ее, пытаясь вызвать на откровения.

На сей раз один из подписчиков рискнул предположить, что Петросян сам «отправил» возлюбленную в Стамбул. Резкий комментарий не пришелся по душе Брухуновой, и она принялась обороняться.

«Какое отношение к моей поездке имеет Евгений Ваганович? Я в Турции на девичнике, и это не одним днем», — написала Татьяна. «Если не ошибаюсь, Евгений Ваганович — ваш супруг. Отношение прямое», — напомнили Брухуновой в ответ.

Почему супругу юмориста всякий раз так задевают вопросы о личном, не совсем понятно. Она не делится с поклонниками деталями своей семейной жизни, чем провоцирует еще больше слухов. Изредка Татьяна публикует фото Петросяна с детьми, Ваганом и Матильдой, и они неизменно вызывают ажиотаж.

Татьяна Брухунова раскрыла, какую традицию из детства забрала во взрослую жизнь

Однако нянчиться с наследниками Евгений Ваганович желанием не горит. Недавно Брухунова призналась, что еще ни разу не оставляла сына и дочь с супругом больше чем на час. Артист очень устает и нуждается в тишине и покое после репетиций и выступлений.