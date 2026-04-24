СК настаивает на заочном аресте комика Слепакова*

Следователи будут просить Басманный районный суд столицы о заочном аресте комика Семена Слепакова*, который обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы об избрании в отношении него заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Комик скрывается за границей. Он находится в розыске. Следователи также заочно предъявили обвинение Слепакову*.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили в апреле этого года. Комик дважды в течение года получал штрафы за немаркировку своих материалов. Какое наказание грозит Слепакову* — в материале «Вечерней Москвы».

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.