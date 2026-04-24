Бероев сделал заявление о свадьбе с молодой балериной

Актер Егор Бероев подтвердил слухи о свадьбе с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Комментарий артиста приводит KP.RU.

Бероев сообщил, что расстался с актрисой Ксенией Алферовой в ноябре 2022 года.

«Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно», — пояснил он. По словам актера, официально развод был оформлен в 2025 году «спокойно, очень уважительно, без конфликтов».

После разрыва отношений с супругой Бероев думал, что будет жить в одиночестве, и получал от этого удовольствие. Однако вскоре состоялось их знакомство с Панкратовой, которая исполнила главную роль в режиссерском дебюте артиста — фильме «Кукла».

«В 2026 году, в феврале, мы скрепили отношения с Анной», — заявил Бероев. На вопрос журналистов о том, планирует ли пара большую праздничную церемонию, актер ответил фразой «всему свое время».

Ранее Бероев назвал болезненным развод с Ксенией Алферовой. Артист признался, что ответственность за расставание лежит на нем, и добавил, что им с экс-супругой не удалось сохранить «человеческие взаимоотношения».