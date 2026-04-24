У экстрасенса Гецати практически закончились клиенты

Экстрасенс Константин Гецати не может оплатить долги перед ФНС, так как заказов на спиритические сеансы у него практически нет. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Shot.

По данным источника, на данный момент сумма долга экстрасенса составляет около 240 тысяч рублей. В ближайшее время ему могут закрыть выезд из России.

При этом желающих попасть на частные приемы к Гецати практически нет: даже несмотря на то, что экстрасенс снизил ценник. Утверждается, что ранее приватные сеансы у медиума стоили 100 тысяч рублей, а сейчас — 30 тысяч рублей.

Оплату Гецати берет исключительно наличными: за эту сумму ему можно задать три вопроса, они не должны касаться здоровья. Также экстрасенс категорически отказывается общаться с духами мертвых — спиритические сеансы для клиентов он не проводит, передает Telegram-канал.

