Джигарханян, Жигунов, Меньшова: звездные пары, которые воссоединились после развода

В истории шоу-бизнеса есть случаи, когда супруги разводились, однако спустя время понимали, что не могут жить друг без друга. «Царьград» вспомнил пары, которые воссоединились после разрыва спустя годы.

Джигарханян и Власова

В сентябре 2019 года стало известно, что актер Армен Джигарханян возвратился от молодой возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской к Татьяне Власовой. До этого актеры прожили в браке 50 лет.

Отношения Джигарханяна и Власовой начались в Ереванском русском драматическом театре. Ради возлюбленного Татьяна ушла от мужа, а Армен усыновил ее сына Степана.

В 2015 году Джигарханян разошелся с Власовой ради брака с молодой Виталиной, которая была на 43 года младше актера. Однако брак не был счастливым и в результате закончился громким разводом — актер обвинил Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве.

После развода состояние здоровья Джигарханяна резко ухудшилось. В 2020 году Власова вернулась из США в Россию, чтобы ухаживать за бывшим мужем. В ноябре 2020 артист ушел из жизни в возрасте 85 лет — Татьяна была с мужем до последнего момента. После его смерти она сожалела, что они так и не успели еще раз расписаться.

Жигунов и Новикова

Актеры Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году после знакомства на съемках фильма «Шанс». Их семья считалась образцово показательной в мире российского шоу-бизнеса, а брак продлился 22 года. После свадьбы Жигунов продолжал сниматься, а Новикова практически прекратила актерскую карьеру.

В 2006 году идиллию разрушила Анастасия Заворотнюк, перед которой не смог устоять артист. По словам коллег по цеху, Сергей добивался внимания партнерши по съемочной площадке разными способами, а также часто задействовал ее в своих проектах. Однако роман продлился лишь два года — по слухам, актер разочаровался в своей новой возлюбленной.

Через 11 месяцев после расставания Жигунов вернулся к экс-супруге. Новикова простила мужа и в 2009 году они еще раз поженились.

Меньшова и Гордин

Актриса Юлия Меньшова познакомилась с Игорем Гординым в 1995 году. Отношения развивались стремительно и уже в 1997 году пара поженилась, а в 1998 году у супругов родился сын Андрей.

Сложности в отношениях начались в 2003 году, когда родилась дочь Таисия. Меньшова рассказывала: она забрала на себя львиную долю заботы о детях, пока Гордин продолжал развитие своей карьеры. Кроме того, в браке накопились обиды и противоречия.

В 2004 году Меньшова и Гордин разошлись. Официального развода не было — по словам артистки, им «было лень» им заниматься. Тяжелее всего разрыв переживали дети. Для смягчения удара Юлия и Игорь ежегодно ездили в отпуск с наследниками. Чувства вспыхнули во время очередной поездки через четыре года.

«Слава Богу, что мы смогли все вернуть. Сейчас я абсолютно счастливый человек: утром с удовольствием иду на работу, а вечером спешу домой к любимой жене и детям. Думаю, это ощущение — самое главное, что делает человека счастливым!», — делился Гордин.

Меньшов и Алентова

Режиссер Владимир Меньшов в начале 70-х годов также расставался с женой Верой Алентовой. Как и в случае дочери, официального развода не было, а причиной были бытовые конфликты и финансовые трудности.

Однако после нескольких лет разлуки пара воссоединилась. Главной причиной, почему Алентова простила мужа, стали письма, которые они отправляли друг другу во время гастролей. Благодаря этому они снова ощутили атмосферу их юной любви.