Людмила Поргина резко высказалась о грубости в адрес Бони

Даже если политические взгляды расходятся, это не повод переходить на личности и тем более унижать женщину в эфире. Так считает актриса Людмила Поргина, комментируя конфликт Виктории Бони и телеведущего Владимира Соловьева.

Свое мнение она озвучила в беседе с Teleprogramma.pro.

«Я думаю, что так все-таки нельзя. Так резко, так больно женщине это слышать. Можно в какой-нибудь другой манере, в другом стиле сказать что-то такое, на что-то намекнуть. Но так резко нельзя, я считаю», — заявила Поргина.

Публичное унижение актриса считает недопустимым в принципе, вне зависимости от обстоятельств.

При этом Людмила Поргина затронула и другой аспект: сама Виктория Боня уже много лет живет за границей — в Монако и Дубае, где воспитывает дочь. Недавно блогер, к слову, покорила Эверест. И здесь у вдовы Караченцова есть свое мнение.

«Она проживает в другой стране, с другими проблемами. Зачем она лезет и называет какие-то проблемы наши? Когда она уже их и не знает. Пусть она говорит о проблемах той страны, где она живет», — заявила артистка.

Тем не менее, даже осуждая Боню за отъезд из России, Поргина четко разделяет критику поступков и прямые оскорбления. По ее глубокому убеждению, последние — переходят все границы допустимого.