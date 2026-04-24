Мария Миронова развелась с молодым мужем и судится из-за сына

Бывший муж актрисы Марии Мироновой Андрей Сорока обратился в суд из-за того, что артистка не дает ему видеться с сыном Федором. Об этом сообщает Starhit.

Миронова тайно вышла замуж за Сороку в 2018 году. Артистке на тот момент было 46 лет, а ее избраннику — 27 лет. Слухи о проблемах в отношениях супругов появились еще в 2021 году. Как выяснилось, артистка подала на развод весной 2023 года, а после мировой судебный участок их развел. Из этого следует, что споров относительно детей и имущества между парой не возникло.

Однако спустя три года все изменилось. Сорока трижды обращался с иском к Мироновой. Сперва он просил «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников» — вероятно, бабушки и дедушки мальчика. Однако все три раза в принятии иска отказали — из-за ошибок в составлении заявления и не соблюдения требований гражданского процессуального кодекса.

В феврале 2026 года бизнесмен снова подал в суд на артистку. Мужчину заявил, что ограничен в общении с шестилетним сыном. В частности, отец хочет иметь возможность общаться с Федором и участвовать в его воспитании. Этому, вероятно, препятствует Миронова. Заявление приняли к производству.

В окружении актрисы отметили, что Мария воспитывает мальчика одна. Они охарактеризовали ее как «любящую и вовлеченную маму». Миронова сама возит Федора в школу и дополнительные занятия.

«Что там у них случилось с бывшим мужем знают только они сами. Но, кстати, Федор носит фамилию своего великого деда, он Миронов, а не своего биологического отца. Хотя на папу очень похож — светленький, глазастый», — добавил источник.

Отмечается, что суд должен помочь бывшим супругам установить порядок осуществления родительских прав. Если Миронова будет отказывать отцу в общении с сыном, а Сорока докажет неправомерность ее действий, то к разрешению спора могут подключить органы опеки.