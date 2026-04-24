Тутта Ларсен рассказала, как ей удаётся совмещать жизнь блогера с материнством

Ведущая Тутта Ларсен призналась, что виртуозно совмещает ведение блога с материнством и семейной жизнью. В разговоре с журналистами на пресс-мероприятии в преддверии V Национальной премии интернет-контента она рассказала, что её секрет — в том, что она сделала своих родных частью блога.

«Я очень хитрая. Я сделала свою семью частью своей медийности. И они не возражают. Мы работаем, зарабатываем деньги, делаем классный проект и при этом мы всё время вместе», — поделилась Ларсен, отметив, что в блоге снимается даже их собака.

Ведущая также дала один совет матерям — слушать свою

интуицию и всегда быть на стороне собственных детей.

Ранее Тутта Ларсен заявила, что звёзды, покинувшие Россию, лишились фанатов и настоящего творческого веса.