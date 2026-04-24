Ляйсан Утяшева назвала Павла Волю самым красивым мужчиной в мире

Ляйсан Утяшева и Павел Воля стараются оберегать личную жизнь от публичности, но при этом открыто демонстрируют взаимную любовь и уважение. На 48-м Московском международном кинофестивале телеведущая в беседе с журналистами призналась, что считает супруга самым красивым мужчиной.

«Я счастливая обладательница возможности видеть его "в чем мать родила". Поэтому самый красивый мужчина в мире — мой муж», — поделилась Ляйсан.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля познакомились на одном из телевизионных проектов и долгое время оставались друзьями. Их отношения переросли в роман после трагического события — смерти мамы Ляйсан в 2012 году. Павел оказал ей серьёзную поддержку в трудный период, а вскоре сделал предложение.

Несмотря на слухи и испытания, пара сохраняет крепкие отношения уже более 12 лет. И Павел, и Ляйсан неоднократно подчёркивали, что семья для них — главный приоритет.

