Певец Филипп Киркоров раскрыл подробности своего брака с артисткой Аллой Пугачевой. Как сообщает Starhit, исполнитель признался, что женился с подачи директора БКЦ «Октябрьский» Эммы Лавринович.

По словам Киркорова, Лавринович сыграла большую роль в его жизни. Когда в 1994 году у артиста закрутился роман с Пугачевой, то директор концертного зала посоветовала ему не тянуть и поскорее жениться.

«Мы не собирались с Аллой даже этого делать, нас подбила Эмма Васильевна на этот шаг. Дело в том, что я когда-то ляпнул на одном из своих первых концертов, признаваясь в любви городу: "Мне так нравится Петербург, что если я женюсь, то я женюсь в Санкт-Петербурге"», — рассказал Киркоров.

В результате в апреле 1994 года Киркоров вместе с Пугачевой и друзьями поехали в ресторан, где к ним присоединился на тот момент мэр Петербурга Анатолий Собчак. Выяснилось, что по закону градоначальнику нужно раз в год женить любую пару.

«Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала: "Пора слово держать. Пацан сказал — пацан сделал". Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет. Но Анатолий Собчак организовал приезд паспорта на следующий день, и уже на Английской набережной в ЗАГСе № 1 все и случилось с легкой руки Эммы Васильевны», — рассказал певец.

По словам артиста, 10 лет в их браке все было хорошо, а потом «пошло наперекосяк». Киркоров отметил, что у него с Пугачевой были трогательные моменты в Петербурге — например, прогулки на катере по Неве.

«Это было прекрасное время. Я его вспоминаю с благодарностью, кто бы что ни говорил. А все остальное — это жизнь, у кого-то складывается, а у кого-то — нет», — заключил он.

Напомним, что Киркоров и Пугачева были в браке с марта 1994 года по март 2005 года. Сама артистка позднее заявляла, что свадьба была «ошибкой» и «проектом» ради продвижения карьеры певца.