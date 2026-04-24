Певица Зара поддержала Екатерину Волкову, уволенную из театра из-за возраста

Певица Зара возмущена увольнением Екатерины Волковой из театра из-за возраста. Артистка считает, что в сегодняшних реалиях даже 44 года — это молодость. Кроме того, артистка уверена, что подобные доводы, как в случае с Волковой, недопустимо использовать, если речь идёт о женщине.

«44 года... Сейчас это тоже молодежь! Уже прожито столько эмоций, она столько всего может дать зрителю, сыграть. Причем она с положительной энергетикой! Ведь в нашем цеху, в нашей профессии — будь то певцы или актеры — очень важна энергетика любимого артиста. Потому что может быть классный профессионал, а вот что-то не цепляет!» — цитирует певицу портал «Абзац».

Напомним, не так давно вокруг актрисы разгорелся скандал: Екатерина Волкова сообщила, что её уволили из театра по возмутительной причине. Худрук предложил ей прекратить сотрудничество по нескольким поводам, один из которых — её возраст (в январе артистке исполнилось 44 года).