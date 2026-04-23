Лариса Долина призналась, что прекрасно устроилась после скандала с квартирой

Лариса Долина попала в скандал в минувшем году. Сначала артистка под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице певица тогда не отдала, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января.

Многие критиковали певицу за такое поведение. Даже коллеги выступили против исполнительницы хита "Погода в доме". Певица Слава и вовсе набросилась на Долину с обвинениями, мол, из-за Ларисы Александровны у нее сорвалась сделка по продаже квартиры.

Но артистка на едкие высказывания не реагировала. Она переехала в съемное жилье и продолжала работать. О том, в каком районе и в скольких комнатах проживает, звезда не рассказывала. Это породило слухи, что певица ютится в маленькой квартирке с дочкой, внучкой и кошками.

Но, на недавней музыкально премии Bravo в Большом театре Долина все же дала понять, что с квадратными метрами у нее нет проблем.

"У меня очень большая гардеробная, где много украшений, много сумок. Это мой фетиш. Хотя покупать брендовые вещи у меня не всегда была возможность", — призналась Лариса Александровна корреспонденту газеты "Метро".

Сколько комнат в новом жилье артистки, остается только догадываться. Но если уж под гардеробную в квартире Долиной есть большая отдельная комната, то и в остальном апартаменты должны быть просторными.