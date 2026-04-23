«Рассовываю деньги»: Киркоров рассказал о своем отношении к чаевым

Народный артист России Филипп Киркоров в четверг, 23 апреля, рассказал, что никогда не жалеет денег для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Музыкант отметил, что для этого у него с собой всегда есть запас.

— Когда начал работать с моим директором Максимом Ситником, он прямо заморочен. Сам начинал в этой сфере и знает, что это такое, как люди реагируют, когда жлобятся. Я не жадный, я просто никогда не задумывался. Он меня подсадил, так что я последние четыре года куда не попаду рассовываю эти деньги, — подчеркнул исполнитель в интервью стилисту Алеко на его странице в соцсети VK.

10 ноября 2025 года в пресс-службе маркетплейса рассказали, что в Москве курьеру оставили 20 тысяч рублей в качестве чаевых за доставку 1,5 тысячи роз, что стало абсолютным рекордом в 2025 году. Стоимость букета превысила 250 тысяч рублей. Согласно информации сервиса, большие чаевые чаще всего оставляют именно за доставку таких больших букетов роз. Ранее другой столичный курьер получил десять тысяч рублей за доставку 2001 розы.