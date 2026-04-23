Боню пригласили на прямой эфир с Соловьевым

Российская телеведущая Виктория Боня в четверг, 23 апреля, сообщила, что получила приглашение на прямой эфир с участием журналиста Владимира Соловьева. В связи с этим она попросила поклонников написать ей интересующие их вопросы.

— Я его не боюсь, поэтому на эфир я пойду. Мне было бы интересно спросить у своей аудитории, которая за меня заступилась, ведь я говорила о наших совместных человеческих наболевших вопросах. Очень хотелось бы понять, может быть, есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать? Я их задам, — рассказала телеведущая в обращении в личном блоге.

Она добавила, что эфир с ее участием состоится в начале следующей недели. Боня отметила, что не знает повестку передачи и вопросы, которые ей задаст Соловьев.

22 апреля журналистка Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет Владимира Соловьева из-за его слов в отношении Виктории Бони. Ведущий обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона». Также Соловьев задался вопросом, почему Боню еще не признали иностранным агентом.