Сгорбившаяся Пугачева вышла на люди, пряча скрюченные подагрой руки

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна объяснила свой поступок только спустя три года. Алла Борисовна утверждает, что решила уехать в Израиль, потому что ее детей Лизу и Гарри дразнили в школе.

Но за границей семье артистки тоже пришлось несладко. За три года Пугачева сменила несколько стран. Примадонна жила в Израиле, затем в Латвии, а сейчас обосновалась на Кипре. Поговаривают, что Алла Борисовна мечтает вернуться в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Примадонна скучает по российскому климату с ярко выраженной сменой времен года. На жарком Кипре у певицы вылезли старые проблемы со здоровьем. Алла Борисовна буквально усохла и ходит теперь с тросточкой.

На свежем фото Примадонны, что выставил в сеть иноагент Галкин*, больше всего бросался в глаза горбик на спине артистки. Отличавшаяся идеальной осанкой Пугачева внезапно осунулась. Пальцы артистки скрючила подагра, хоть Алла Борисовна и спрятала одну руку в карман, а другую отвела подальше от камеры, болезнь не заметить невозможно. Исполнительница хита "Арлекино" жаловалась на подагру еще несколько лет назад.

Но Пугачева старается держаться. На свежем снимке она позирует в коротеньком платье-рубашке, оголяющем колени, а на лице Примадонны сияет улыбка.

*признан иноагентом на территории России