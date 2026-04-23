Аль Бано завершил тур по России, успев спеть дуэтом с Зарой

23 апреля во Владивостоке у знаменитого итальянского певца концерт на "Фетисов-арене". А во время этого тура он даже признался, что хотел бы жить в России.

В программе гастролей 82-летней легенды итальянской эстрады оказались его главные хиты: Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà - любимые нами, да и во всем мире еще с 80-х. И те песни, которые мы еще не слышали. Голос итальянца по-прежнему звонкий, задорный, передающий радость и очарование жизнью - так, как и в начале своей карьеры.

Собственно, итальянскую эстраду в России всегда любили именно за это: мелодизм, позитивные настроения и напевность. Три концерта в России: в Москве, Новосибирске и Владивостоке показали, что Аль Бано по-прежнему верен своим юношеским идеалам. А на его концерты приходили уже целыми семьями, хватало зрителей, которые приводили с собой родителей или даже бабушек с дедушками.

Причем в Москве Аль Бано спел и с российской певицей Зарой, под скрипки, на итальянском языке и как всегда в своей любимой белой романтичной шляпе.

Кстати

Во время российских гастролей Аль Бано немало удивлял: называл Новосибирск новой столицей мира, спел песню, посвященную Майклу Джексону, а в Санкт-Петербурге рассказал, что хотел бы жить именно в этом городе.