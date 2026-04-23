Продюсер Дворцов предположил, кто может быть виновен в смерти Кунгурова

Российский продюсер Сергей Дворцов предположил, что 40-летнего певца Евгения Кунгурова, который скончался 8 апреля 2024 года, могли довести до самоубийства члены его семьи.

— Когда случилась эта трагедия, на самом деле, мы все очень тяжело восприняли его шаг — шаг к самоубийству. Никто не может до сих пор поверить до конца, что он свел счеты с жизнью, это просто не про него. Женя был открытым, добрым, щедрым. Вообще артисты — закрытые люди, но Женя был очень открытым, — рассказал Дворцов с беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению знаменитого продюсера, именно последняя супруга певца повлияла на его уход из жизни. Дворцов подчеркнул, что она занималась вымогательством денежных средств и часто ревновала супруга.

Продюсер также выразил соболезнования отцу Кунгурова, который до сих пор пытается добиться правды в деле сына.

В пятницу, 17 апреля, стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту доведения до самоубийства заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом рассказал адвокат отца Кунгурова Евгений Черноусов.