Продюсер нашёл повод для «саркастической улыбки» в видеообращении Бони

Обычные российские женщины, которые трудятся с утра до ночи, заслуживают защиты гораздо больше, чем блогеры из Монако. С таким заявлением выступил известный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro, комментируя недавнее видеообращение Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину в социальных сетях.

Дзюник признался, что 18-минутное обращение бывшей звезды «Дома-2» к главе государства вызвало у него лишь «саркастическую улыбку». По мнению продюсера, у блогера, который давно живет за границей, нет морального права рассуждать от лица российского народа.

«Чтобы обращаться к президенту, нужно жить в нашей стране и понимать, что происходит. Хотя она высказала, конечно, много правильных вещей, но человек должен быть хорошей репутации», — заявил продюсер.

Особое недоумение у Дзюника вызвала волна поддержки, которая обрушилась на Викторию после скандала. Он заметил, что многие бросились защищать Боню, словно перед ними беззащитная жертва.

Продюсер также задался вопросом: на какие средства блогер существует в Монако? Он не отрицает, что монетизация соцсетей приносит неплохой доход. Однако, по его убеждению, само обращение к главе государства было чистой воды пиар-ходом, а не попыткой донести наболевшее.