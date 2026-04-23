Раскрыта семейная тайна Пугачевой, о которой она предпочитает молчать

Известная певица Алла Пугачева не желает ни знать, ни привечать свою двоюродную внучку, которая осталась в России, рассказала мама девочки, Гузель. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, исполнительница на протяжении многих лет помогала семье своего родного брата, Евгения Борисовича Пугачева.

В дальнейшем, когда брат ушел из жизни, заботилась о его сыне, своем племяннике Владиславе, финансировала его лечение в Израиле.

Гузель заметила, что у Владислава и его знаменитой тети были очень близкие отношения, как у мамы с сыном, но постепенно все разрушилось — после свадьбы с шоуменом, комиком Максимом Галкиным* она отдалилась от племянника, стала скрывать подробности о своей жизни, о родственниках.

Женщина заметила, что 5 лет назад у нее родилась дочка, она сразу же сообщила о ней певице, выслала фотографии. По ее словам, Пугачева прочитала письмо, но не посчитала нужным ответить. Не отвечала и на остальные письма.

Маленькая Алла, двоюродная внучка исполнительницы, светлая, голубоглазая, поет и играет на фортепиано, но бабушка не хочет ее признавать, констатировала Гузель. Ее семья, в свою очередь, не рассказывает девочке о знаменитой родственнице, не желает ломать ей жизнь, пробуждать в ней звездность и зазнайство.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список иностранных агентов