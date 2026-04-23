Ани Лорак заявила, что дочь вытаскивает ее из зоны комфорта

Певица Ани Лорак поделилась, что общение с дочерью заставляет ее постоянно выходить за пределы своих границ. Об этом она заявила на шоу «Ужин с Роговым» на VK Видео.

«Я со своей дочкой постоянно из зоны комфорта выхожу. Подростки лет 14–15 тебя вытаскивают туда — вот ты пришел, а тебе уже сразу: «Ты мне должна компьютер игровой купить», «Мама, мне это надо, это, это и это», — заявила исполнительница.

Актриса отметила, что порой ей трудно понять, что ценят и к чему стремятся молодые люди в наши дни.

«Я не понимаю зумеров. Все эти психологи, прорабатывание…» — посетовала она.

Лорак воспитывает дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Супруги официально развелись 31 января 2019 года из-за измен бизнесмена. Певица рассказывала в интервью, что отец Софии просил дать ему еще один шанс, и она пыталась смириться, чтобы сохранить семью, но позже решила идти до конца. Иск о расторжении брака подавала сама артистка, и суд его удовлетворил. Исполнительница подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью и отпускала ее за границу.