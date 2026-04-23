«Любимый мальчик»: Шура неожиданно высказался о Киркорове

Певец Шура (Александр Медведев) заявил о том, что его коллега Филипп Киркоров очень помог ему в карьере и до сих пор делится советами. Слова исполнителя приводит Telegram-канал «Звездач».

«Он — солнышко! Это мой любимый мальчик», — заявил Шура на презентации своей книги.

Он также отметил, что не считает конкурентом по продажам артиста Митю Фомина, который также выпустил книгу, так как они «дружат с шести лет» и именно Шура «привез его в Москву».

Ранее Шура рассказал, как потерял свою квартиру, в которой было пережито «очень много плохого». По его словам, недвижимость ему предложили переписать на другого человека, чтобы ее не отняли, а на дворе стояли 90-е, когда могло произойти «что угодно». При этом никто не знал, что «человек уйдет в покерные игроки, и квартира уйдет в счет карточного долга».