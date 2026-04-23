Волкова поблагодарила Долину за поддержку после скандального увольнения

После скандального увольнения Екатерины Волковой из театра её поддержали многие артисты, в том числе народная артистка России Лариса Долина. В беседе с MK.ru актриса отметила, что поддержка певицы её глубоко тронула, и искренне поблагодарила её.

«Я видела это видео. Мне попался кусочек, но я сначала подумала, что она говорит не про меня, так как мы не знакомы. А потом поняла, что про меня. Большое ей спасибо!», — прокомментировала Екатерина.

Недавно Волкова впервые за продолжительный период появилась на публике. Актриса посетила модное мероприятие, где журналисты тут же засыпали её вопросами о возникшем конфликте. Екатерина пояснила, что художественный руководитель не видел её в новых проектах.

По его словам, героине постановки «Фигаро» всего 18 лет, тогда как самой актрисе уже 44 года — на этом их сотрудничество завершилось.