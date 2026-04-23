«Не трогайте ее»: благородный пост Лебедева об Иванченко вызвал переполох в Сети

Артемий Лебедев высказался на фоне переполоха, который вызвал его конфликт с Олесей Иванченко. Блогер совершил почти рыцарский поступок.

Артемий Лебедев вознамерился поставить точку в конфликте с Олесей Иванченко. Напомним, в эфире популярного шоу блогер позволил себе грубую реплику в адрес ведущей. Олеся едва не разрыдалась от хамства Артемия. В Интернете начался переполох — одни винили Иванченко во провокации, отмечая, что и она вела себя отнюдь не как леди, другие же кляли шоумена.

Сын Татьяны Толстой решил выйти с благородным жестом. В соцсети он опубликовал пост, посвященный сложившейся ситуации. «Друзья, ситуация серьезная. Были съемки шоу, я ответил Олесе на ее вопрос „Что мне делать, если ты не хочешь говорить про личную жизнь?“ грубый ответ „Сосать“ в значении „признай свое поражение в этом раунде“», — написал Артемий. Далее, по словам Лебедева, продюсеры сделали эмоциональную нарезку, и общественность взорвалась.

Затем он неожиданно заступился на Иванченко.

«Потом все кинулись отменять меня, мне пофиг. А потом кинулись оскорблять Олесю, и это уже не ок», — отметил Лебедев.

Он назвал Олесю ранимой девочкой, у которой пока нет многолетнего опыта посылания хейтеров по известному направлению. Артемий призвал отстать от ведущей и направить гнев в его адрес.

Благородный жест блогера вызвал очередной шквал эмоций в Сети: «Крашеный имеет 30-летний опыт переобувания в воздухе», «Все задумано и продумано сто раз для рейтинга. Не ведитесь на это», «Оказывается, это не он буллил ее, а он защищает ее от вас».