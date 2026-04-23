Ссора с Соколовским, театр и возвращение группы «БиС»: жизнь Димы Бикбаева

Недавно группа «БиС» объявила о своем воссоединении спустя долгие годы. Как сообщает Starhit, ее участник Дмитрий Бикбаев дал интервью, в котором рассказал о решении возобновить деятельность коллектива, своей работе в театре и отношениях с Владом Соколовским.

Группа «БиС» была создана во время проекта «Фабрика звезд — 7». В финале дуэт Бикбаева и Соколовского занял третье место, однако главной наградой стала всероссийская популярность. В 2010 году коллектив распался — Соколовский начал сольную карьеру, тогда как Бикбаев выбрал театральную сцену и отошел от публичной жизни, в конечном счете став худруком «Покровка.Театр».

Недавно группа объявила о воссоединении. Как отметил Бикбаев, это произошло после того, как Соколовский дал ему послушать песню собственного сочинения.

«Даже не дослушав, я понял зачем. Это было звучание "БиС"! Я, не раздумывая, согласился. Так все и началось — с песни! Когда мы ее записали, родилась идея выступить вместе на его первом большом сольном концерте в Москве. Исполнить наши любимые шлягеры и представить премьеру новой совместной песни», — рассказал артист.

Бикбаев отметил, что в его отношениях с Соколовским были разные этапы, в том числе и «необъявленная холодная война» после распада «БиС». Однако со временем старые обиды забылись, а после того, как певец решил сосредоточиться на театре и управлении в сфере культуры, он инициировал встречу с коллегой.

«Делить-то уже нечего. И мы наконец поговорили. Тогда и решили навсегда закопать топор войны. Стали поддерживать общение. Не сказать, что оно было частым, но всегда доброжелательным и светлым», — рассказал он.

Кроме того, Бикбаев опроверг слухи о «внутренней конкуренции» в «БиС». Артист отметил, что Соколовский «рожден для сцены», тогда как он не держался за популярность. При этом худрук признался, что окружение в сфере шоу-бизнеса негативно влияло на него и он часто испытывал боль и одиночество. Ему приходилось превозмогать себя, выходить на сцену и делать вид, что «все хорошо».

«Надо сказать, что сначала публика так и думала, но потом поклонники стали замечать: что-то в дуэте идет не так, как раньше. Сейчас мы с Владом уже взрослые. За плечами каждого внушительный профессиональный и человеческий путь. Теперь мы работаем без продюсера. Сами с усами. И, конечно, много говорим. Обо всем, что нас тревожит. О жизни и вообще. Все решения принимаем вместе», — подчеркнул Бикбаев.

Он также признался, что его вдохновляет реакция людей на их песни — многие слушатели признаются, что «вернулись в лучшее время в своей жизни». Сейчас артисты сосредоточены на новом этапе «БиС» и пытаются стать «группой будущего» при всем уважении к своему прошлому.

Также Бикбаев отметил, что в свое время осознанно сделал «шаг со сцены в сторону закулисья». За годы работы в театральной сфере он создал внушительное количество проектов, которые позволяли молодым артистам и командам заявить о себе.

«Я и сейчас продолжаю этим заниматься. Разговариваю с публикой как автор. И этот диалог для меня не менее ценен и важен, нежели артистические блага. Оставаясь автором, ты можешь менять мир и жизни людей. А не только дарить эмоции здесь и сейчас», — заявил артист.

Бикбаев добавил, что не собирается оставлять работу худрука «Покровка.Театр». Он подчеркнул, что для него театр всегда будет оставаться главным профессиональным приоритетом в жизни.