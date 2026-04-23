«Очень страшно»: Солистка «Тату» Катина высказалась о пластических операциях

Солистка группы «Тату» Лена Катина высказалась против пластических операций.

По словам певицы, ее пугают хирургические вмешательства, особенно наркоз и процесс восстановления. Она пояснила, что страх связан с личным опытом — операцией на желчном пузыре, перенесенной в 20 лет, после которой у нее остались неприятные воспоминания.

— Мне очень страшно, я не хочу оперироваться. У меня была по здоровью операция, связанная с наркозом, поэтому нет. Я, честно говоря, считаю, что чем меньше их в жизни, тем лучше, — цитирует слова знаменитости «Пятый канал».

Однако в шоу-бизнесе есть и те, кто выступают за вмешательства в организм и поддерживают красоту с помощью хирургических операций. Так, знаменитая сваха России Роза Сябитова призналась, что она провела несколько пластических операций. О количестве хирургических вмешательств телеведущая умолчала.

Шоумен Прохор Шаляпин заявил о желании сделать пластическую операцию, чтобы сохранить привлекательность и остаться в центре внимания. По словам артиста, он уже нашел хирурга в Санкт-Петербурге. Музыкант добавил, что ему особенно важно сохранять молодость, так как он является популярной медийной личностью.