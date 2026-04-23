Лель рассказала, как дочь переживает исчезновение отца

Катя Лель как может поддерживает свою дочь от Игоря Кузнецова. Мужчина бесследно пропал в прошлом году.

Бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов пропал при невыясненных обстоятельствах весной прошлого года. След бизнесмена теряется на юге Франции.

У Кати от экс-супруга осталась единственная дочь. Сейчас ей 17 лет. Девушка тяжело переживает трагедию, случившуюся с отцом. Лель рассказала, как она поддерживает наследницу. «Моя дочь достаточно сильна духом. Она каждый раз меня спрашивает: «Мам, как ты думаешь, где папа?» Я говорю: «Мы обязательно дождемся, что папа вернется. Пусть все будет хорошо», — поделилась исполнительница с «Абзац.Медиа».

Катя верит, что Кузнецов остался жив и что он проходит духовное испытание. Артистка считает, что после внутренних метаморфоз он кардинально изменит свою судьбу.

Певица не поддерживала связь с экс-супругом после развода. Они не общались последние два с половиной года до исчезновения Игоря. Но бизнесмен часто был на связи с дочкой. Он звонил ей незадолго до вылета в Ниццу.

В апреле 2025 года Кузнецов улетел во Францию по работе — он занимался новым бизнес-проектом. Через несколько дней мужчина исчез.