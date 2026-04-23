Роза Сябитова отказалась от пластических операций: «Буду стареть с чем есть»
Роза Сябитова отказалась от пластических операций, чтобы стареть естественно. Об этом она рассказала в беседе с «Общественной Службой Новостей». По словам звезды шоу «Давай поженимся», раньше она не раз решалась лечь под нож в погоне за молодостью, но теперь выбирает другие способы заботы о внешности — например, уходовые средства.
«Это было уже давно. Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я всё-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — поделилась Сябитова.
Раскрывать свои пластические операции сваха не стала.
Ранее Роза Сябитова призналась, что считает своё одиночество благом, ведь теперь она свободно вздохнуть полной грудью.
«А для меня мой образ жизни — не наказание, а долгожданная передышка, жить для себя», — рассказывала ранее ведущая.