Кожевникова о ссоре с Кещяном: «Мы не общаемся»

Актриса Мария Кожевникова опровергла в TikTok утверждения о том, что в одной из серий «Универа» не появился персонаж Арарата Кещяна (Майкл) из-за ее требований.

Кожевникова подчеркнула, что никогда не ставила продюсерам условий относительно съемок с Кещяном — вопреки тому, что писали некоторые поклонники шоу.

«Я не знаю, почему именно сейчас паблики расфорсили мою цитату из интервью «Эмпатия Манучи», которому уже лет 7–8. На данный момент у нас [с Кещяном] никаких конфликтов нет. Мы просто не общаемся. Если бы нам поставили совместную сцену, я уверена, мы бы ее отыграли так же хорошо, как и раньше», – отметила она.

Актриса пояснила, что действительно обсуждала с авторами проекта развитие образа своей героини, но речь шла исключительно о творческих аспектах, а не об ультиматумах в отношении коллег.