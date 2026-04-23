Алёна Хмельницкая призналась, как работала продавцом в 90-е

Актриса театра и кино Алёна Хмельницкая рассказала о своём опыте работы в бутике в 1990-е годы. Об этом сообщает портал Кино-Театр.Ру.

Хмельницкая стала известна благодаря ролям в сериалах «Moscow Noir», «Сваты» и «Склифосовский». Однако до того, как актриса добилась популярности, ей пришлось столкнуться с трудными временами.

В 1990-е годы артистка работала продавцом в бутике. Это был непростой период в её карьере, когда театральная и киноиндустрия переживали кризис, и многим актёрам приходилось искать дополнительный заработок.

Вспоминая тот опыт, Хмельницкая с юмором отметила: «Хорошо, что я его не разорила». Актриса не уточнила, как долго продолжалась её работа в торговле и что именно заставило её уйти из бутика. Однако очевидно, что эта страница биографии осталась для неё скорее курьёзным воспоминанием, чем травмирующим опытом.

