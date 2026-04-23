Американский певец обвинил российского артиста в краже и обмане

Тамбовского исполнителя ØneHeart (настоящее имя — Дмитрий Волынкин) обвинили в нарушении авторских прав в США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Волынкин якобы использует работы малоизвестных музыкантов, не указывая их авторства. В частности, американский музыкант My Head Is Empty заявляет, что артист из РФ копирует обложки его треков, выдавая картинки за свои собственные. Американец обратился к представителям лейбла Dreamscape.

Также сообщается, что над хитом Дмитрия Snowfall работал другой исполнитель под псевдонимом reidenshi. В ответ на обвинения ØneHeart направил My Head Is Empty досудебную претензию, потребовав «прекратить распространять ложные обвинения».

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix могут оштрафовать за использование мелодии из культового советского фильма «17 мгновений весны» композитора Микаэла Таривердиева в третьем сезоне сериала «Игра в кальмара».