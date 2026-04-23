Вдова Алексея Янина Дарья откровенно рассказала о проблемах с 14-летним сыном

После смерти супруга, известного актера Алексея Янина, его вдова Дарья Клюшникова одна воспитывает их сына Андрея. Парню уже 14 лет, и женщина столкнулась с проблемами, вызванными его переходным возрастом.

Кульминацией стал момент, когда Андрей собрался и ушел из дома. Вскоре, правда, он вернулся и отправился с матерью к психологу, который дал им специальные задания, направленные на сближение, проработку проблем и устранение кризиса в отношениях.

"Все началось с того, что мой сын стал подростком. Все по классике. Договорились, что он ложится спать в определенное время, что у нас есть правила. Захожу – он не спит. В какой-то момент я уже просто психанула, взяла камеру и хотела поснимать, чтоб ему же показать потом", - рассказала Дарья "КП".

Сейчас вдова Янина регулярно обновляет свои соцсети, в которых делится буднями с подростком, рассказывает о наболевшем, причем принимает в этом участие и сын. По ее мнению, Андрею передалась актерская жилка отца.

"У него очень неплохой математический склад ума. Ему легко даются точные науки, что очень меня радует. До недавнего времени Андрей вообще не собирался связывать себя ни с какой творческой профессией. Но сейчас наступил такой период, когда ему это становится интересно, немного начинает погружаться. Возможно, ему захочется попробоваться в кино, пойти на реалити-шоу – я против не буду", - заключила вдова Янина.

Напомним, Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние дни 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Актер сериала "Клуб" с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен. Супруга артиста Дарья Клюшникова все восемь лет была рядом.