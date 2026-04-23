Олесю Иванченко раскритиковали из-за скандала с Лебедевым

Телеведущая Олеся Иванченко не справилась с характером Артемия Лебедева во время съемок шоу «Натальная карта», считает директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко. Соответствующее мнение он озвучил в беседе с News.ru.

Скандальный выпуск вышел в середине апреля. Лебедев в грубой форме предложил ведущей «сосать», после чего Иванченко не смогла сдержать слез. Ранее адвокат Надежда Швырева заявила, что дизайнеру грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. В случае суда сумма компенсации морального вреда может быть выше. Телеведущая Анфиса Чехова призвала «отменить» Лебедева, назвав его действия эмоциональным насилием.

По словам Скрипниченко, продюсеры и ведущая изначально знали, кого приглашали в программу, где по задумке противопоставляются поверхностный персонаж Иванченко и образ скептика в исполнении дизайнера.

Эксперт признал, что некоторые высказывания Лебедева были некорректны, но в основном носили переносный смысл. Скрипниченко напомнил, что Иванченко и сама не раз позволяла себе едкие и колкие реплики в адрес других героев передачи, однако когда грубость прозвучала в ее сторону, ведущая расплакалась.

По его мнению, ситуация абсурдна: она ищет поддержку у аудитории, в то время как поклонники прощают ей подобное поведение по отношению к другим участникам.