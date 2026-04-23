"Пара у нас неожиданная": вдова Алексея Янина сошлась с известным актером

Вдова известного актера Алексея Янина, певица Дарья Клюшникова стала участницей нового реалити-шоу "Сокровища императора". На телепроекте она появилась вместе с актером Ильей Глинниковым. Он стал ее партнером.

"Да, пара у нас неожиданная, даже для нас самих", - отметила Дарья.

Она рассказала, что знакома с Ильей Глинниковым с 2010 года. Оказывается, тот был приятелем Алексея Янина. А тот, в свою очередь, учился на одном курсе с Александром Ильиным, который снимался с Ильей Глинниковым в сериале "Интерны". В результате, в их компанию попала и Дарья.

А когда у Клюшниковой случилась трагедия в семье, Илья всячески поддерживал ее.

"И вот нам с ним поступило такое спонтанное предложение поучаствовать вместе в "Сокровищах императора", мы внезапно согласились и отправились в Китай. Но случайности не случайны, как мы знаем", - поведала артистка "КП".

Напомним, Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние дни 40-летний артист провел в реанимации без сознания.

Актер сериала "Клуб" с 2015 года был парализован. В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был поражен.

Супруга артиста Дарья Клюшникова все восемь лет была рядом.