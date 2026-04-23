Стало известно о новом тренде российских звезд

Среди российских звезд набирает популярность мода на естественность, и фотомодель Анастасия Решетова, певица Анна Асти и телеведущая Ольга Бузова уже «сдули» губы, рассказала «Комсомольской правде» пластический хирург Мадина Осман.

По ее словам, контурная пластика была трендом на протяжении многих лет, однако сейчас мода на «пухлые» губы постепенно сходит на нет.

«В тренды вошел эффект натуральных, молодых и увлажненных губ, а не кричащих губ-«пельменей»», - пояснила она.

Одной из первых, кто взял курс на обновление, стала бывшая гражданская жена музыканта Тимати фотомодель Анастасия Решетова, которая призналась, что стала «жертвой навязанных стандартов».

«Все мои недостатки были лишь в моей голове, природа изначально наградила меня привлекательной внешностью, а мне лишь нужно было научиться ее правильно преподносить. Я поняла, что неестественно пухлые губы меня не красят и даже «простят». Я решила удалить гель и вернуть губам естественную форму», - пояснила она в соцсетях.

Также сделала выбор в пользу естественности и 35-летняя певица Анна Асти, которая считалась «негласным амбассадором пластической хирургии в российском шоу-бизнесе». Сейчас артистка «сдула» пухлые губы, отмечает газета.

Также к естественной форме вернулись губы телеведущей Ольги Бузовой и журналистки и блогера Ксении Собчак. Очень пухлые губы сделала себе года два назад дочь модельера Галя Юдашкина и пережила немало критики от комментаторов в соцсетях. Сейчас же у нее естественные красивые формы. Форму губ в пользу натуральной изменили также телеведущая Юля Барановская и певица Алла Пугачева, говорится в статье.

