Громкие скандалы, критика и крупные гонорары: как живет Сарик Андреасян

Сарик Андреасян является одним из самых продуктивных и скандальных режиссеров России. Life.ru рассказал, в какие громкие скандалы он попадал, как из них выходил и кто из его семьи был в розыске.

Съемки на миллиард и проблемы киностудий

В феврале 2027 года на экраны выйдет новая экранизация эпопеи Льва Толстого «Война и мир» от Сарика Андреасяна и его братьев. Картина снимается в формате трехчасового фильма. Бюджет ленты официально не объявлялся, однако постановщик проговорился.

«Миллиард рублей вложил из своих. Если что-то пойдет не так, сумма в районе 600 миллионов точно возвратная. "Война и мир" — большой бренд, поэтому даже в эпоху санкций ты всё равно продашь и на Запад», — заявлял режиссер.

При этом издание отмечает, что в другом интервью Андреасян признавался, что искал инвестора. Коме того, его «Сказку о царе Салтане» спонсировала «Газпром-Медиа».

Режиссер, а вслед за ним и Минкульт, заявляют, что с 2019 года он не получает государственной поддержке. Однако депутат Госдумы Дмитрий Гусев уверен, что за последние 10 лет на кинопроекты Андреасяну выделили 590 млн рублей, из которых только 175 млн — возвратные средства Фонда кино.

При этом Сарик Андреасян и связанные с ним студии не всегда возвращают долги. В частности, в 2019 году Фонд кино подал в суд на столичную киностудию «Энджой мувиз», требуя вернуть 113 млн госрублей, которые были выделены на так и не снятый фильм «Аладдин». Средства перечислили в 2016 году, а в 2017 году Андреасян, бывший сооснователем компании, покинул ее.

Сейчас «Энджой мувиз» проходит процедуру банкротства, а имущества у нее нет. Сам Андреасян дистанцировался от ситуации, заявляя, что не имеет к ней никакого отношения.

Вместе с тем издание отмечает, что еще при Андреасяне студию «Энджой мувиз» переписали на кипрский офшор Tornwood Enterprises. В 2022 году все средства из студии пытался вывести другой кипрский офшор — Firstcom Ventures. Суд отказал в этом решении.

После ухода из «Энджой мувиз» Сарик устроился в кинокомпанию «Большое кино», принадлежащую брату Гевонду. У этой студии, судя по всему, тоже есть проблемы: обязательства превышают стоимость имущества на 117 млн рублей. Кроме того, кинокомпания судилась с Фондом кино из-за долга в размере 60 млн рублей. В результате стороны заключили мировое соглашение: Гевонд Андреасян обязался погасить задолженность в четыре этапа.

Скандалы

Недавно Андреасян попал в очередной скандал. Во время выступления перед учащимися Московского киноколледжа № 40 у режиссера спросили про авторское кино.

«Я не хочу смотреть маргинальное кино. Зачем ты заставляешь меня смотреть лажу? Я ненавижу Тарковского! Тарковский — ужасно! Я ненавижу авторское кино! Это деградирующий кинематограф», — сказал он.

Молодые кинематографисты не согласились с Сариком, который в итоге эмоционально покинул лекцию.

Также Андреасян заявлял, что недолюбливает работы Квентина Тарантино, братьев Коэн, Вуди Аллена. «Королевство полной луны» Уэса Андерсона он считает «высшей степенью дебилизма». При этом сам режиссер тяжело переносит критику. Например, когда о его картинах критически высказалась ведущая Лера Кудрявцева, он обозвал ее. Другой случай случился во время прямого эфира — фильмы кинодеятеля раскритиковала слушательница радиостанции и Андреасян ушел из студии, пнув стену.

В 2024 году Сарика лишила прав на полтора года за пьяную езду. Андреасян пытался это опротестовать. Сперва он говорил журналистам, что выпил бокал вина днем ранее, а позднее его адвокаты заявили, что он случайно выпил коньяк вместо минералки. В конечном счете суд не поверил доводам его защиты.

Доходы семьи

Кинокомпания братьев Андреасян основана в 2020 году. За 2021-2025 годы ее суммарная выручка достигла 7,8 млрд рублей, а общая чистая прибыль — 417 млн рублей. В штате всего шесть сотрудников: предположительно, Сарик, его жена Лиза Моряк, а также братья Арташес и Гевонд со своими вторыми половинками.

На бумаге владельцем киностудии является супруга Гевонда — Изабелла Мнацаканян. Ей также принадлежит фирма «Лаборатория кино» и половина дистрибьюторской компании «О!Кино» в «Москве-Сити». Сам Гевонд также выступает как ИП и владелец кинокомпании «Большое кино».

Музыкальный продюсер Арташес Андреасян владел компаниями в сферах звукозаписи, интернет-торговли и продажи алкоголя. Все они закрыты из-за нарушений. Сейчас у него осталось только ИП. Сарик Андреасян выступает как ИП и наемный работник.

Что известно о семье Андреасяна?

Сарик Андреасян родился в Ереване и вырос в казахском Костанае. У него два брата и сестра. По его словам, папа был учителем, а мать — воспитательницей. В 90-е годы родители открыли кафе. После школы Сарик год учился на журналистском факультете, а после подался в Москву, где поступил в Мастерскую Юрия Грымова.

«Мы учились два года. И вот это и есть мое образование — среднее специальное», — говорил он.

В 20 лет Андреасян получил работу автора диалогов для сериала «Не родись красивой», а в 25 лет снял свой первый фильм.

Старший брат Сарика, Арташес, работал на телевидении с 16 лет. Средний брат Гевонд окончил юрфак костанайского филиала Челябинского университета, в 22 года стал концертным директором в Москве, а в 27 занялся маркетингом фильмов. Младшая сестра Рипсиме Андреасян отучилась во ВГИКе и стала домохозяйкой.