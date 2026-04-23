54-летнего Алексея Макарова долгие годы преследовала репутация скандалиста, ловеласа и любителя выпить. Три брака актера распались один за другим, коллеги жаловались на взрывной характер, а в прессе неоднократно появлялись известия о рукоприкладстве в семье Макарова.

Однако с появлением в жизни артиста четвертой жены, Полины, все радикально поменялось.

Сын Любови Полищук бросил пить, значительно похудел и очень доволен своей трансформацией. Напомним, алкогольная зависимость началась у Алексея еще в 17 лет. По его собственному признанию, половину сознательной жизни он провёл в хмельном угаре.

«Конечно, были проблемы в молодости, потому что это вещество, которое ломает жизни и судьбы, и ничего хорошего в нем нет», — признается актер.

К моменту знакомства с четвертой супругой Макаров уже не был тем завидным женихом из «Марша Турецкого» и «Ворошиловского стрелка». Он много пил и заедал стресс. Вес достиг 127 килограммов. Полина, работающая бортпроводницей, даже не сразу признала в Алексее известного артиста. Сочла его бизнесменом, но после все же поняла, с кем ее свела судьба.

Нынешняя избранница Макарова на 23 года моложе него, прекрасно выглядит. И, судя по всему вчерашний выпивоха и дебошир решил соответствовать.

«Все уроки, которые были в течение жизни, они должны были быть пройдены. И в результате я сейчас оказался там, где я оказался», — отмечает звезда в беседе со «Светской хроникой».

К слову, подобная история случилась и с Маратом Башаровым, которого уже было считали непригодным для семейной жизни. Тот тоже часто поднимал руку на жен в алкогольном угаре. Но сейчас, в отношениях с актрисой Асей Борисовой, которую уже называют женой Башарова, он не позволяет себе прежнего скандально-асоциального поведения.