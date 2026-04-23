Певица Лайма Вайкуле выражает свою позицию против России не по собственному желанию, а из-за необходимости. Об этом заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

По словам парламентария, таким образом латвийская исполнительница демонстрирует лояльность местным властям и «соблюдает повестку». Росликов считает это обязательным условием для тех, кто хочет жить в Латвии.

При этом он удивляется, почему Вайкуле решила остаться в Латвии, несмотря на ее популярность и уважение в России в прошлом.

«Мне кажется, в России ей было гораздо комфортнее. Ее там любили и уважали. Она имела доступ ко всем кабинетам всех политиков и первых лиц», — отметил Росликов.

19 апреля стало известно, что в Кишиневе отменили концерт Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Вайкуле. До этого против проведения мероприятия выступали местные жители. Билеты на совместный концерт артистов стоили от $29 до $115.

В июле 2025 года Вайкуле призвала дать Украине оружие. Проукраинское заявление 71-летняя певица сделала на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем с 25 по 27 июля в Юрмале.