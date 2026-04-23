Сергей Бурунов похвастался результатами регулярных тренировок в спортзале. В личном блоге артиста появился ролик, на котором он показывает накачанные руки. Видео снял тренер актёра, комментируя происходящее.

«Вот это банки! Трёхлитровые», — поддержал звезду сериала «Полицейский в Рублёвки» голос за кадром.

Напомним, кардинальную смену имиджа и работу над собой Бурунов начал ради возлюбленной. Избранница смотивировала актёра похудеть на 15 килограммов. Помимо регулярных тренировок в зале, Сергей пошёл на плавания и стал на лыжи. Кроме того, он не снимает фитнес-браслет, который помогает ему отслеживать качество сна.

На данный момент 48-летний Сергей Бурунов состоит в отношениях с бизнесвумен Екатериной Леви. Впервые Super застал пару на Премии Художественного театра в мае 2024-го.

Тогда Сергей и Екатерина весь вечер не отходили друг от друга и держались за руки, чем спровоцировали слухи о романе.